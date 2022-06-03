توضيح رسمي حول سبب تأخر انضمام العراق لمنظمة التجارة العالمية

2022/06/03 | 10:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، أن القوانين النافذة تمنع دخول العراق لمنظمة التجارة العالمية، فيما أشارت الى رؤية جديدة لضم البلاد لهذه المنظمة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "العراق ومنذ سنوات يسعى للانضمام لمنظمة التجارة العالمية"، مشدداً على "ضرورة تشريع قوانين تتلاءم مع القرارات التي تعمل بها المنظمة".

وأضاف أن "الوزارة هي مؤسسة حكومية كباقي الوزارات تخضع الى قوانين تمنع الدخول الى هذه المنظمة الكبيرة"، داعياً مجلس النواب الى "تشريع قوانين خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع قرارات المنظمة".

وبين حنون أن "وزارة التجارة تعمل مع الوزارات للإسراع بدخول العراق الى المنظمة برؤية جديدة"، موضحاً أن "الجهد الحكومي فعال في اغتزال الزمن والانسجام مع قوانين منظمة التجارة العالمية".

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