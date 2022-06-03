"8 اعوام مرت على اعتقالهم".. تجمع عربي يطالب بالكشف عن المعتقلين العرب في كردستان

2022/06/03 | 10:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كركوكطالب منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الجمعة، بالكشف عن مصير المعتقلين العرب في كركوك.وقال الشمري في حديث لوكالة (بغداد اليوم)، إنه "على الرغم من مرور أكثر من ثمانية أعوام على اعتقال الآلاف من أبناء كركوك وديالى وصلاح الدين من قبل قوات البيشمركة والآسايش أيام سيطرة داعش على تلك المحافظات، مايزال مصيرهم مجهولا حتى اللحظة".وأضاف أنه "بالرغم من العلاقات القوية بين القيادات والنواب العرب في كركوك وحتى قيادة تحالف السيادة مع حكومة الإقليم، لكن لم نسمع منهم مطالبة حقيقية بالكشف عن مصير هؤلاء الذين يقبعون في سجون أربيل ومدن الإقليم الأخرى".

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