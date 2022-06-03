القهوة ترتبط بانخفاض مخاطر الوفاة

2022/06/03 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت نتائج دراسة أميركية جديدة أن احتساء القهوة المحلاة يوميًا يقلل نسبة الوفيات بنسبة تصل إلى 31٪ في غضون 7 سنوات مقارنة بمن لا يشربون القهوة، في حين أن أولئك الذين تناولوا القهوة غير المحلاة كانوا أقل عرضة للوفاة بنسبة 21٪.وأوضح تقرير صادر عن الكلية الأميركية للأطباء American College of Physicians، أنه بالمقارنة […]

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