شاهد ما حدث عندما حلقت طائرة قرب عاصفة رعدية مرعبة

2022/06/03 | 10:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو التقط من طائرة مشهدًا مرعبًا عندما اقتربت من عاصفة رعدية بالقرب من مدينة نيو أورلينز بولاية لويزيانا الأمريكية.

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