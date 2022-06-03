القبض على سبعة متهمين بقضايا المخدرات في نينوى

2022/06/03 | 10:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على سبعة متهمين بقضايا المخدرات في مناطق متفرقة من المحافظة.وذكرت القيادة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على (سبعة) متهمين يقومون ببيع وترويج وتعاطي المواد المخدرة في مناطق متفرقة من محافظة […]

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