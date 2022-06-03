الانواء الجوية تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة

2022/06/03 | 10:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، كما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء المقبل.

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