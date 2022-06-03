السيد الحكيم: استذكار الشهيد السيد محمد الصدر يدفعنا نحو المضي قدماً لإنجاز مشروعهم

2022/06/03 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعاستذكر رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم اليوم الجمعة، استشهاد المرجع الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر " قدس سره" في الذكرى الأليمة لاستشهاده.وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "استذكار المرجع الشهيد السيد محمد محمد صادق الصدر " قدس سره" في الذكرى الأليمة لاستشهاده، هو استذكار لذلك النهج الرافض للظلم والديكتاتورية والطغيان، والذي يدفعنا نحو المضي قدما لإنجاز مشروعهم الذي اختطه أولئك الشهداء الأبرار بنجيعهم القاني وفكرهم الوضاء، وإنها لمسؤولية كبرى يتحملها كل من آمن وسار على هذا النهج النير الشريف من أجل أن تبقى راية الحق خفاقة عالية".

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