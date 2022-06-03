2022/06/03 | 10:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع معدّل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما في مايو إذ سجّل 73,5 في المئة على أساس سنوي، وهو مستوى أقل من التوقعات، ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ في ديسمبر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا تسجل أعلى نسبة تضخم سنوي منذ 24 عاما) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تركيا تسجل أعلى نسبة تضخم سنوي منذ 24 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).