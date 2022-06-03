 العثور على كدس عتاد من مخلفات داعش في الانبار

2022/06/03 | 10:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،معالجة كدس من المخلفات الحربية في محافظة الانبار.وقالت الوزارة في بيان تلقت/المعلومة/ نسخة منه ان “خبراء المتفجرات في الانبار تمكنوا من معالجة كدس عتاد من المخلفات الحربية في قضاء هيت، بعد ورود معلومات تشير بوجود اجسام غريبة”.واضافت الى ان كدس العتاد عبارة عن […]

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