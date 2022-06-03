2022/06/03 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، امس الخميس، القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالإنابة على خلفية منشورات على حساب السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم "المثلية"، وذلك بحسب بيان للوزارة على تويتر.

وذكر البيان أن دولة الكويت سلمت القائم بأعمال السفارة بالإنابة مذكرة تؤكد فيها رفضها لما تم نشره، وتدعو فيه السفارة إلى "عدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وفي وقت سابق من صباح يوم الخميس، غردت السفارة الأمريكية في الكويت قائلة "دفاعا عن حقوق الإنسان لأفراد مجتمع الميم، قال الرئيس بايدن: يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على غرار العراق.. منشورات تروج "للمثلية" بالكويت.. وخارجيتها تحتج على السفارة الامريكية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على غرار العراق.. منشورات تروج "للمثلية" بالكويت.. وخارجيتها تحتج على السفارة الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).