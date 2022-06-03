الكهرباء تستنفر كوادرها في ذي قار بعد ارتفاع درجات الحرارة

2022/06/03 | 10:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

استنفرت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الجمعة، كوادرها من اجل معالجة الحوادث التي قد تطرأ على الشبكة جراء ارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، ان "مدير فرع توزيع كهرباء ذي قار عبد المجيد علاء مجيد، وجه مسؤولي القطاعات ومراكز الصيانة بالتواجد فوراً في مواقع العمل واستنفار تام للكوادر والآليات لمعالجة الحوادث التي قد تطرأ على الشبكة الكهربائية نتيجة لزيادة الأحمال الناتجة عن الارتفاع الحاد في درجات الحرارة وبدون أي تأخير".

وأضافت ان "هذا الاجراء جاء من اجل التخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الحالية".

وتعاني البلاد مؤخراً من قلة ساعات التجهيز الناتج عن تقليل الغاز الإيراني الذي يساهم في تشغيل المحطات الكهربائية نتيجة لعدم دفع الديون المترتبة على العراق، حسب ذكرته وزارة الكهرباء.

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