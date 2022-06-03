إصابة حارس مرمى مصر بكورونا

2022/06/03 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب والأهلي بفيروس كورونا، وغيابه عن مواجهة غينيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.وأصدر اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” بيانا جاء فيه: “خضع محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر لمسحة طبية فور وصوله أمس الأربعاء للكشف […]

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