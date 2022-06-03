نيويورك تايمز: بايدن سيزور السعودية ويلتقي فيها بعدد من قادة الدول بينهم العراق

2022/06/03 | 10:58 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين بأن الرئيس جو بايدن سيجري جولة في منطقة الشرق الأوسط هذا الشهر تشمل السعودية وسيلتقي فيها بعدد من قادة الدول بينهم العراق .

وأضافت أن الرئيس الأمريكي قرر التوجه إلى الرياض هذا الشهر لإعادة بناء العلاقات النفطية في وقت يسعى فيه إلى خفض أسعار المحروقات في بلاده وعزل روسيا على الساحة الدولية.

وذكرت الصحيفة أن بايدن سيلتقي خلال زيارته بالإضافة إلى لقائه بن سلمان قادة دول عربية أخرى، بينهم العراق ومصر والإمارات إضافة الى الأردن .

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