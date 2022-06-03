شرطة الطاقة: القبض على متهم بتهريب النفط في ديالى

2022/06/03 | 10:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ العنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بتهريب النفط وضبط عجلته في ديالى.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفرزة سيطرة شرطة النفط (خانقين) التابعة لقسم سيطرات مديرية شرطة نفط الوسط بالتعاون مع الاستخبارات، تلقي القبض على متهم وضبط عجلته شاحنة تحمل خزان حديدي (محور) مخفي، […]

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