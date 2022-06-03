"نفذها أكراد".. تقرير سري يتحدث عن هجمات إرهابية تعرضت لها قوات البيشمركة

2022/06/03 | 11:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن تفاصيل تقرير سري، حول هجمات تعرضت لها قوات البيشمركة على حدود الإقليم وتسببت بسقوط ضحايا.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "قوات البيشمركة والاسايش المرابطة في تلال ومنحدرات كالاجو وكرميان وصولا الى كفري قرب الحدود الادارية بين ديالى واقليم كردستان لكنها ضمن حدود الاخيرة تعرضت الى 7 هجمات من قبل داعش بعضها كان دامٍ وتسبب بسقوط ضحايا بينهم ضباط برتبة مختلفة".

واضاف ان "الهجمات شنها تنظيم داعش ضمن ما يعرف بولاية ديالى، بعضها قادها اكراد منضوين تحت لواء التنظيم وهم من كانوا البوصلة في اختراق تعقيدا التضاريس للوصول الى الاهداف والانسحاب مؤكدا بان داعش يعتمد على اشخاص محليين في مناطق نشاطه من خلال تجنيدهم ليكونوا بمثابة ادوات تساعد على ادامة زخم بهجماته".

واشار التقرير الى ان "قوات البيشمركة والاسايش تدرك ذلك واجرت تحقيقاً موسعاً لمعرفة الخلايا النائمة التي تؤمن الدعم اللوجستي والمعلوماتي لداعش خاصة في مناطق انتشارها قرب الحدود مع ديالى".

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