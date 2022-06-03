الجولة 34 تستكمل بإقامة مباراتين اليوم الخميس

2022/06/03 | 11:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تستكمل مباريات الجولة 34 من الدوري الممتاز بكرة القدم، اليوم الجمعة بإقامة مباراتين في العاصمة بغداد.وفي المباراة الأولى، يواجه الصناعة فريق نفط البصرة على ملعب الصناعة في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً.وفي المباراة الثانية، يلاعب القوة الجوية فريق زاخو على ملعب الشعب الدولي في تمام الساعة السابعة مساءً.يذكر أن الجولة […]

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