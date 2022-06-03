احتياطات هائلة.. دعوات نيابية لإستغلال حقل غازي يمد العراق بـ50 سنة من الكهرباء

2022/06/03 | 11:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

دعا النائب مضر الكروي، اليوم الجمعة، الى تحرك على حقل المنصورية الغازي في محافظة ديالى، القادر على تشغيل محطات العراق الكهربائية على مدى خمسين سنة مستقبلية.

وقال الكروي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" احتياطات حقل المنصورية الغازي كبيرة جدا وحجم ما موضوع من ارقام يعود لعقود وربما الاحتياطات اكبر بكثير بالوقت الراهن خاصة وان الحقل يمتد لاكثر من 20 كم2".واضاف الكروي، ان" ازمة الكهرباء تتكرر في كل موسم بسبب نقص استيراد الغاز رغم ان لدى العراق حقل المنصورية باحتياطات هائلة قادرة على تغذية محطات توليد الكهرباء الغازية 50 سنة دون توقف".واشار الى" ضرورة التحرك بشكل استثنائي حول ملف انتاج الغاز من حقول المنصورية واستثمار وفرة الاموال في هذا الاتجاه وتسريع مراحل الانتاج بالتنسيق مع الشركات الاجنبية لافتا الى ان الموضوع ياتي في اطار البعد القومي للبلاد لان ازمات الطاقة قد تؤدي الى شلل في الحياة العامة وثورات غضب كبيرة".

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