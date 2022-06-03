آراء متباينة حول نصب شجرة الاحتفال بيوبيل الملكة إليزابيث الثانية.. ما السبب؟

2022/06/03 | 11:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خارج قصر باكنغهام في لندن، نُصبت "شجرة الأشجار" الشاهقة كجزء من احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية..ما سبب اختلاف الآراء حولها؟

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