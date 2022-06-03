2022/06/03 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر النائب حيدر الجبوري، الحكومة من مغبة اثارة مشاعر المواطن بسبب قطع الكهرباء لساعات طويلة.

ودعا وزارة الكهرباء الى إنهاء الازمة بدلا من التصريحات العقيمة، التي تزيد من السخط الشعبي تجاه وزارة الكهرباء.وأضاف ان الوزارة مطالبة بإعادة النظر بجدية لهذه الازمة ومعالجة مشاكل الغاز بالتعاون مع وزارة النفط، لافتاً الى ان الخطورة تكمن بغليان الشارع ضد الطبقة السياسية لذلك لابد ان لا تكون الكهرباء أبرز الأسباب لانفجار الشارع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب عراقي يحذر من انفجار شعبي عارم ضد الطبقة السياسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب عراقي يحذر من انفجار شعبي عارم ضد الطبقة السياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).