الصحة العالمية: ثلثا سكان العالم لديهم أجسام مضادة لكورونا

2022/06/03 | 11:18 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من ثلثي سكان العالم ربما يكون لديهم مستويات كبيرة من الأجسام المضادة لمرض كوفيد- 19.

ونوهت المنظمة، في ملخص لدراسات من جميع أنحاء العالم، بأن أكثر من ثلثي سكان العالم أصيبوا بالمرض أو تم تلقيحهم، مع الأخذ في الاعتبار حالة الطوارئ الخاصة بالمتغير أوميكرون سريع الانتشار، فإن الرقم ربما يكون حتى أعلى الآن.

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