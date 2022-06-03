ضبط 5 حاويات مخالفة في ميناء أم قصر

2022/06/03 | 11:36 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية،اليوم الجمعة،ضبط 5 حاويات مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.وقال المتحدث باسم الهيئة علاء القيسي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن"عمليات التدقيق المشدد مستمرة في مختلف المنافذ لضبط المخالفات بأنواعها حيث تمكن منفذ ميناء أم قصر الشمالي من ضبط 5 حاويات حجم 4 قدم في رصيف 20 تحتوي مادة ( كابتشينو) مضت عليها المدة القانونية دون إنجاز معاملتها الجمركية". وأكد أنه"تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالتها للقضاء".

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