2022/06/03 | 11:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..توقعت بريطانيا، الجمعة، أن تسيطر القوات الروسية على منطقة لوغانسك شرقي أوكرانيا “بالكامل” خلال أسبوعين.وقالت وزارة الدفاع البريطانية في اليوم المئة من الحرب، إن موسكو “فشلت في تحقيق أهدافها الأولية المتمثلة في الاستيلاء على كييف ومراكز الحكومة الأوكرانية، لكنها تحقق نجاحا تكتيكيا في دونباس”.وأضافت الوزارة في إفادة دورية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توقعات بسيطرة روسيا على لوغانسك خلال أسبوعين) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توقعات بسيطرة روسيا على لوغانسك خلال أسبوعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).