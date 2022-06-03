إسرائيل: نفضل الدبلوماسية بشأن إيران لكننا قد

2022/06/03 | 11:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر بيان إسرائيلي أن رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، أبلغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، بأن إسرائيل تفضل حلا دبلوماسيا عن المواجهة فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني ولكنها قد تقوم بتحرك مستقل.

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