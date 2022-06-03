(بغداد اليوم) تنشر نتائج السادس الابتدائي- الدور الأول لتربية الكرخ الثانية

2022/06/03 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

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تنشر وكالة انباء (بغداد اليوم)، نتائج السادس الابتدائي الدور الأول لمديرية الكرخ الثانية.

للاطلاع على النتائج اصغط على الرابط الآتي:

http://https://drive.google.com/file/d/12nk6HE6biZQSLufWiCO_0eKMKthUiP0d/view?usp=sharing

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