بعد ان أثارتها (بغداد اليوم).. صحة البصرة تفتح تحقيقا بحادثة وفاة مريضة

2022/06/03 | 11:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق بحادثة وفاة مريضة بالخطأ في مستشفى البصرة التعليمي.

وأوضحت الصحة بحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم) انه "استناداً للصلاحيات المخولة وبناءً على ما تداول حول وفاة مريضة في مستشفى البصرة التعليمي تقرر تشكيل لجنة عالية المستوى لغرض التحقيق في أسباب الوفاة ومحاسبة المقصرين على ان يتم انجاز التحقيق خلال 48 ساعة من تاريخ الصدور".

وأظهر مقطع فيديو تداوله ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي وفاة مريضة إثر خطأ طبي في مستشفى البصرة التعليمي، حيث ادعى المتحدثون في الفيديو، الذي حصلت عليه (بغداد اليوم) ان أخطاء طبية أدت الى موت عدد من المريضات، بذهاب أوراق وتحليلات خاصة بمريضة معينة الى مريضة أخرى.

وشهدت المراكز الصحية المنتشرة في العراق، اخطاء طبية كثيرة من هذا القبيل ادت الى موت بعض المرضى، او تفاقم الحالة الصحية لآخرين.

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