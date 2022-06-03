حسن الكعبي: قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية جاهز للتصويت

2022/06/03 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية حسن الكعبي، أن قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، جاهز للتصويت.

وقال رئيس اللجنة، حسن الكعبي، في تصريح إنه بعد انتهاء مجلس النواب من القراءة الثانية لقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، هناك فريق يستفهم عن جداول القانون وماهي المبالغ المخصصة، وقطعاً لا يوجد ما نخفيه

وأضاف الكعبي، أن مجلس النواب سبق أن أعلن عن المبالغ المخصصة لوزارة التجارة وتتضمن مفردات البطاقة التموينية لتسعة أشهر وخزيناً إستراتيجيا وكذلك شراء الحنطة المستوردة لتعويض النقص الحاصل في محصول الحنطة بالعراق للعام الحالي بسبب شحِّ المياه وقلة الأمطار.

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