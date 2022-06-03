انبطحوا تحت المكاتب.. كاميرا ترصد رد فعل طلاب مدرسة لحظة وقوع زلزال في الصين

2022/06/03 | 11:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أظهر مقطع فيديو التقطته كاميرا مراقبة داخل فصل دراسي لحظة وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة على مقياس ريختر، وشوهد عدد من تلاميذ مدرسة ابتدائية في مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية مذعورين بينما حاولوا الاختباء تحت مكاتبهم قبل أن يفروا بسرعة من الفصل الدراسي .

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