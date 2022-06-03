استهلاك الكهرباء في الاقليم يعادل 18% من انتاج العراق

2022/06/03 | 11:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير الكهرباء في إقليم كوردستان كمال محمد صالح، يوم الجمعة، أن معدل الطلب على الطاقة في الاقليم صيفا يعادل 4.5 غيغا واط.

وقال صالح في منشور على موقع الوزارة اليوم، ان الطلب على الكهرباء في الشتاء يصل الى 6500 ميغاواط بينما في فصل الصيف يصل الى 4500 ميغاواط.

أما في فصل الخريف فإن معدل الطلب يصل الى 3500 ميغاواط، وفقا للوزير.

وكان وزير الكهرباء قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن بإمكان وزارته إنتاج قرابة 7000 ميغاواط من الكهرباء في حال توفر الوقود.

وبذلك فان الطلب على الطاقة في الاقليم صيفا يعادل نحو 18% من انتاج العراق الكهربائي.

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