2022/06/03 | 11:55 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الياسري: الاطار سيقدم ردا غير متوقع اذا نجح الثلاثي بانتخاب رئيس الجمهورية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: jlrrh-3rbI4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محمد الياسري: الاطار سيقدم ردا غير متوقع اذا نجح الثلاثي بانتخاب رئيس الجمهورية | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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