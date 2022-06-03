طبيب: الاستحمام بالماء البارد قد يؤدي إلى تسمم قوي

2022/06/03 | 11:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الدكتور فلاديمير خوروشيف، أخصائي جراحة القلب والأوعية الدموية، أن الاستحمام بالماء البارد ليس دائما مفيدا وصحيا.ويشير الأخصائي في حديث لراديو “سبوتنيك”، إلى أنه في الموسم الدافئ يحاول الكثيرون الاستحمام بالماء البارد أو غسل شعر الرأس بالماء البارد.ولكن، هذا ليس أفضل خيار للصحة.لأنه يمكن أن يؤدي ليس فقط إلى تشنجات […]

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