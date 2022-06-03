شاهد بالفيديو.. قرار امريكي جديد يلاحق ايران و اذرعها

2022/06/03 | 12:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: torHpn-1Iso

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