الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها من دخول إحدى مناطق العاصمة الكويتية

2022/06/03 | 12:10 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/حذرت وزارة الخارجية الأمريكية رعاياها من دخول منطقة “جليب الشيوخ”، بالعاصمة الكويتية.وقالت الوزارة في بيان إن على مواطنيها عدم دخول منطقة جليب الشيوخ بالعاصمة الكويتية نظرا لارتفاع معدلات الجريمة بتلك المنطقة، مبينة أن “وزارة الداخلية الكويتية حددت جليب الشيوخ، على أطراف مطار الكويت الدولي، بأنها منطقة عالية الجريمة”.وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت […]

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