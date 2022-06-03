تعرّف على حالة الطقس للأيام المقبلة.. انخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا الموعد

2022/06/03 | 12:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للايام الأربعة المقبلة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد".

واضافت ان "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، بينما ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الوسطى ،وستنخفض قليلاً في المنطقة الشمالية ،وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وتابعت الهيئة: ان "الطقس ليوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع أنحاء البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

واكملت: "اما طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم ، وستنخفض درجات الحرارة قليلاً عن اليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية ،وستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية ".

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