2022/06/03 | 12:14 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثائق.. صحة البصرة تشكل لجنة وتعاقب منتسبا بسبب خطأ طبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/03 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثائق.. صحة البصرة تشكل لجنة وتعاقب منتسبا بسبب خطأ طبي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثائق.. صحة البصرة تشكل لجنة وتعاقب منتسبا بسبب خطأ طبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).