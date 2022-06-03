استهلاك الكهرباء في اقليم كردستان يعادل 18% من انتاج العراق

2022/06/03 | 12:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الكهرباء في إقليم كردستان

كمال محمد صالح، يوم الجمعة، أن معدل

الطلب على الطاقة في الاقليم صيفا يعادل

4.5 غيغا واط.

وقال صالح في منشور على موقع الوزارة

اليوم، ان الطلب على الكهرباء في الشتاء

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