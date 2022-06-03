تعاني الصداع النصفي؟ هذه الأدوات يمكن أن تساعدك

2022/06/03 | 12:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أولئك الذين يعانون من الصداع النصفي يصابون بصداع متكرر يمكن أن يستمر من 4 إلى 72 ساعة.ويمكن للألم الناتج عنه أن يعطّل الحياة اليومية للشخص المصاب به.

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