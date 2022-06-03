2022/06/03 | 12:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، عن ضبط خمس حاويات مخالفة في ميناء ام قصر الشمالي.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مركز كمرك ام قصر الشمالي تمكن من ضبط خمس حاويات مواد غذائية ( كابتشينو) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية حيث تجاوزت المدة القانونية اللازمة بوجودها داخل الميناء”.واضافت […]

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