اسقاط طائرة شراعية محلية الصنع محملة بمليون حبة مخدره

2022/06/03 | 12:30 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – البصرة

اعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ، اليوم الجمعة عن اسقاط طائرة شراعية محلية الصنع محملة بمليون حبة مخدرة في محافظة البصرة “.

وقال بيان للوكالة وحصلت وكالة “خبر برس” (واخ): نسخة منه، “مايزال الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يبذلون الغالي والنفيس ويضعون دمائهمعلى أكفهم لحماية الوطن ويسطرون الانتصارات والانجازات لضرب عصابات الجريمة المنظمة منمتاجري ومهربي المخدرات”.

واوضح البيان ” من خلال ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنعتجوب سماء محافظة البصرة منطقة جريشان، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالةالاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء ١٤ حرس الحدود ، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار ممااضطر قائد الطائرة إلى انزالها والهروب باتجاة الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولايزال البحثجاري عنه ، وقد تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بحوالي مليون حبة كان في نيته ادخالها الى داخلالاراضي العراقية.

واضاف البيان إن وكالة الاستخبارات تؤكد تسلحها بالقدرات والعزيمة والإصرار للاستمرار بملاحقة المطلوبين والمتهمينوكل من يحاول العبث بمقدرات وأرواح المواطنين.

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