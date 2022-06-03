نقابة المحامين تكشف عن آلية جديدة لقبول العضوية

2022/06/03 | 12:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ محمد الطالبيأكدت نقابة المحامين، اليوم الجمعة، العمل على وضع آلية جديدة أكثر صرامة لقبول المحامين، فيما أشارت الى التوجه للاتفاق مع الكليات لتدريب المتقدمين.وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "النقابة تعمل على وضع آلية جديدة تكون أكثر صرامة مما ورد في قانون المحاماة الحالي لشمول الخريجين من كليات القانون بعضوية النقابة"، مبينة أن "النقابة خاطبت الكليات الحكومية والأهلية الالتزام بالحدود الدنيا للنجاح والمعدل، إلا أنه لم تتم الاستجابة لهذا الطلب".وأضافت أن "النقابة لديها آلية تعمل عليها وتهدف الى شمول محامين بعضوية النقابة يكونون قادرين على حماية القانون والمواطن"، مشيرة الى أنه "في حال فشل المتقدم في الامتحان الالكتروني الخاص بالنقابة يتم تكرار المحاولة حتى يتمكن من النجاح في الاختبار".وأكدت اللامي "وجود نية للاتفاق مع بعض الكليات بشأن آلية تدريب وتقوية المتقدمين على النقابة".

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