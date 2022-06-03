2022/06/03 | 12:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين بقضايا السرقة والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارزها في مكتب الكرادة تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بسرقة حقيبة نسائية بداخلها مبلغ (٤ ملايين دينار) في منطقة الكرادة ببغداد”، […]

ظهرت المقالة القبض على ثلاثة متهمين بقضايا “السرقة والتزوير” في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على ثلاثة متهمين بقضايا “السرقة والتزوير” في بغداد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على ثلاثة متهمين بقضايا “السرقة والتزوير” في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).