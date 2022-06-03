توقعات بانخفاض درجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء المقبل

2022/06/03 | 12:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، كما توقعت انخفاضاً بدرجات الحرارة بدءاً من الثلاثاء المقبل.وذكر بيان للهيئة، تلقت /المعلومة/ نسخة منه أن “طقس البلاد ليوم غد السبت في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون صحواً ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم […]

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