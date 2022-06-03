وكالة الاستخبارات: إسقاط طائرة شراعية محملة بمليون حبة مخدرة في البصرة

2022/06/03 | 12:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مايزال الأبطال في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية يبذلون الغالي والنفيس ويضعون دمائهم على أكفهم لحماية الوطن ويسطرون الانتصارات والانجازات لضرب عصابات الجريمة المنظمة من متاجري ومهربي المخدرات، ومن خلال ورود معلومات استخبارية بوجود طائرة شراعية محلية الصنع تجوب سماء محافظة البصرة منطقة جريشان، تم على الفور تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز وكالة الاستخبارات العاملة بمحافظة البصرة واللواء ١٤ حرس الحدود ، وتمشيط المنطقة وإطلاق النار مما اضطر قائد الطائرة إلى انزالها والهروب باتجاة الشريط الحدودي لإحدى دول الجوار ولايزال البحث جاري عنه ، وقد تم ضبط حبوب مخدرة تقدر بحوالي مليون حبة كان في نيته ادخالها الى داخل الاراضي العراقية.

إن وكالة الاستخبارات تؤكد تسلحها بالقدرات والعزيمة والإصرار للاستمرار بملاحقة المطلوبين والمتهمين وكل من يحاول العبث بمقدرات وأرواح المواطنين.

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