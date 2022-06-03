2022/06/03 | 12:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران، الجمعة، مقتل عقيد آخر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في حادثة تعد الثانية خلال أسبوعين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تعلن مقتل ضابط آخر بالحرس الثوري.. وغموض بشأن التفاصيل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تعلن مقتل ضابط آخر بالحرس الثوري.. وغموض بشأن التفاصيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).