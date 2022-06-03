2022/06/03 | 12:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

كشف نادي برشلونة الاسباني، اليوم الجمعة، عن قميصه الجديد فى الموسم المقبل 2022 –2023, والذى يحمل الألوان التاريخية للعملاق الكتالونى، حيث قام بتقديمه النجم جيرارد بيكي والنجم سيرجيو بوسكيتس.

وكان برشلونة فشل في التتويج بأي لقب في موسم 2021-2022، وهو أول "موسم صفري" منذ 2007-2008.

إجمالا خاض برشلونة 53 مباراة في كل المسابقات في موسم 2021-2022، فاز في 26 منها وتعادل في 14 فيما تعرض لـ13 هزيمة، وسجل 86 هدفا وسكنت شباكه 62.

وبجانب وصافة الدوري، خرج برشلونة من نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، ومن دور الـ16 في كأس الملك.

وعلى المستوى الأوروبي ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات بعدما احتل المركز الثالث، لينافس في بطولة الدوري الأوروبي التي ودعها من ربع النهائي.

ويعد سيرجيو بوسكيتس هو الأكثر مشاركة في المباريات مع برشلونة هذا الموسم بواقع 51 مباراة، فيما يتصدر ممفيس ديباي قائمة الهدافين بـ13 هدفا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلالة جديدة.. تعرّف على قميص برشلونة للموسم المقبل (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلالة جديدة.. تعرّف على قميص برشلونة للموسم المقبل (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).