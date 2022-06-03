افتتاح جميع مطاعم “ماكدونالدز” في روسيا

2022/06/03 | 12:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف المالك الجديد لسلسلة “ماكدونالدز” في روسيا ألكسندر غوفور، في مقابلة مع مجلة “فوربس” اليوم الجمعة، عن أن جميع مطاعم “ماكدونالدز” المغلقة في البلاد ستفتح في غضون شهرين.وقال المالك الجديد: “لدينا خطة صعبة وطموحة لفتح جميع مطاعم السلسلة في غضون شهرين”.وأشار إلى أن 840 مطعما الآن جاهزة بالفعل لاستئناف العمل.وفي وقت سابق، كشفت صحيفة “إزفيستيا” الروسية، أنه ستتم إعادة […]

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