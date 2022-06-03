توضيح من البيئة بشأن انبعاثات مصفى الدورة ومحطات الكهرباء

2022/06/03 | 13:09 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – محمد الطالبي

أوضحت دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط إحدى دوائر وزارة البيئة، اليوم الجمعة، بشأن الإنبعاثات التي تخرج من بعض المواقع بينها مصفى الدورة ومحطات الكهرباء.

وقال مدير عام البيئة في منطقة الوسط، شاكر الحاج، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الإنبعاثات التي تخرج من مصفى الدورة ومحطات الكهرباء تذهب بإتجاه مسار الريح وبحسب حدتها".

وأضاف الحاج، أن "الدائرة تقوم بإجراءاتها مع جميع الأنشطة المتجاوبة لأي نوع أو علاقة بالهواء أو الماء أو التربة من خلال فرقها التفتيشية وهي إجراءات مؤشرة".

وتابع: "من حق الدائرة أن تذهب إلى أي موقع وتفتش عنه"، لافتاً إلى أن "الدائرة تبتعد عن اللجوء إلى الغلق بسبب تداعياته، وتكتفي بالغرامة".

وتشهد العاصمة بغداد، بين فترة وأخرى، انتشار روائح يشعر بها المواطنون، ناجمة عن الإنبعاثات الناتجة عن الحرق غير الكامل لإنتاج المشتقات النفطية في مصفى الدورة وغيره من المواقع.

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