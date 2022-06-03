الاعلام الإيراني ينفي الشبهات التي اثيرت حول وفاة قيادي بفيلق القدس

2022/06/03 | 13:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفى الاعلام الإيراني الرسمي الانباء المتداولة عن حالة وفاة مريبة لأحد قادة الحرس الثوري.

ونقلت وكالة الانباء الإيرانية عن مصادر وصفتها بالمطلعة ان الانباء حول طبيعة وفاة العقيد علي إسماعيل زاده غير صحيحة وتأتي في إطار الحرب النفسية.

وكانت وسائل اعلام قد تحدثت عن شبهات حول زادة الذي توفي بشكل مريب بعد سقوطه من على سطح منزله في منطقة كرج غربي طهران وهو أحد قادة الوحدة ثماني مئة واربعين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري ومقرب من العقيد حسن صياد خدائي الذي اغتيل قبل أيام.

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