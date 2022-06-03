دبلوماسي أوكراني يتهم تركيا بشراء

2022/06/03 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم سفير كييف لدى أنقرة، الجمعة، تركيا بأنها من بين الدول التي تشتري الحبوب التي سرقتها روسيا من أوكرانيا.

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