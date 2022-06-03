ما علاقة تسريب الأسئلة الإمتحانية بـ

2022/06/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

قال ائتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، ان هنالك من يعمل على تهديم النظام السياسي ومن بين هؤلاء اولئك الذين سربوا أسئلة الامتحانات المتوسطة.

قال عضو الائتلاف فاضل موات لـ (بغداد اليوم)، ان "جبهة تهديم النظام السياسي يقودها دعاة هدم النظام والعملية السياسية وتعمل على الاضرار بكل المجالات والفئات".

وأضاف موات ان "الاضرار بالعملية التربوية والتعليمية هو جزء من هذا العمل فمن قام بتسريب اسئلة الصف الثالث المتوسط هم جزء من أؤلئك".

وتابع "لا يجب ان يكون التعامل مع هذا الموضوع كبقية المواضيع فليس من المنطقي ان يصل الخراب للعملية التربوية والتعليمية بهذا الشكل".

وترامت قصص وروايات كثيرة في الساحة حول اسباب التسريب ومن المسؤول عنه، اصابع اتهام لا تحصى وجهت للوزارة ومسؤوليها، طلاب واهالي ومصادر كثيرة اخرى رسمية وغير رسمية تعزو السبب الى خلل في عمل الوزارة التي تعاني فسادا تغلغل في مفاصلها.

(حليمة محمد)، والدة إحدى الطالبات المشاركات في الامتحان تقول: ان “الطالب هو من يدفع الثمن دائما سواء في إعادة الامتحان تحت ضغط نفسي كبير وفي ظل طقس حار"، والأدهى من ذلك ان وزارة التربية تعهدت بمعالجة هذه الظاهرة المؤسفة.

ويشدد (كاظم جواد)، اب احد التلاميذ على "ضرورة محاسبة وزير التربية والمسؤولين على الكونترول ووضع حد للعملية الامتحانية خصوصا والعملية التربوية عموما لأنها أهم من العملية الانتخابية ولكون العملية الامتحانية ترتبط بمستقبل البلد"، متسائلا "ما هو ذنب الطالب الذي يدرس باجتهاد في أن يضيع جهده بعد تسريب الأسئلة مقابل مبالغ مالية ونجاح آخرين بعد دفع سعر الأسئلة".

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