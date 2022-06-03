بالعدة والعدد.. ماهي أكبر قاعدة عسكرية تركية في كردستان؟

2022/06/03 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

كشف عضو الاتحاد الوطني الكردستاني علي ورهان، اليوم الجمعة، عن تفاصيل أكبر قاعدة عسكرية تركية في إقليم كردستان.

وقال ورهان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "أكبر قاعدة عسكرية للجيش التركي هي قاعدة كاني مآسي الواقعة بقضاء العمادية في محافظة دهوك".

وأضاف أن "القاعدة تضم قرابة 3 آلاف عسكري، وفيها مدرج للطيران وقاعدة جوية، وتضم مئات العناصر المخابراتي".

واكد أن "أغلب عمليات الجيش التركي لضرب قرى ومناطق الإقليم تنطلق من هذه القاعدة".

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